在全球地區，說到吃炸雞，我們第一個想到的或許是KFC（肯德基），最近，作為世界上最強大的炸雞速食品牌，也開始玩起了五花八門的創意遊戲，刷新著人們對KFC的認識……

肯德基最近推出了一個造型「千瘡百孔」的漢堡，名曰香辣隕石堡（Zinger meteorite），但是只能看不能吃，售價高達2萬美元！不過這造型恐怕也沒人想吃，像被蟲啃了一樣…

這個隕石堡從形狀來看跟普通的漢堡沒多大區別，還不可以吃，憑什麼賣這麼貴？原來，漢堡是隕石做的。這顆隕石可是有四百年的歷史哦！這款收藏品的推出是為了紀念第一個進入太空的香辣雞腿堡。

這個漢堡本來只是來自一個KFC的宣傳廣告，但後來肯德基真的計劃與美國一家私人航太公司 World View 一起把自己的漢堡送上天空。不過漢堡最高只會飛到10萬尺，停留在平流層。KFC已經家喻戶曉了，難道還要推廣向全宇宙，為以後推銷給外星人做準備呢。

話說肯德基向來喜歡搞事情，這個紀念漢堡是在它新開的網店售賣的，全球僅此一個，而且已經賣出去了！明明能靠炸雞賺錢，非要腦洞打開玩收藏，不僅如此，KFC開始走向時尚界了。

據媒體報導，美國當地的KFC在kfclimited.com上開起了網店。從網店中上傳的商品照可以看出，各種各樣的T恤印染著不同 Slogan，當然這其中自然少不了濃厚的肯德基特色。乍眼一看整個畫風屹然是一個時尚類的品牌，只不過仔細一看，無論是T恤圖案還是配飾樣式，都凸顯KFC的氣質，穿戴在身感覺隨時都會散發出炸雞漢堡的味道。

如果你喜歡KFC，如何表達你的喜歡呢？那就把它穿在身上吧，融入你的生活。或者買一個上校枕套陪你入眠，睡夢中都是炸雞的Feel~不過，睡著睡著可能就餓醒了呢。

還有這種超酷的配飾，「回味無窮的美味」（Finger-lickin’ good）項鍊。

這也不是肯德基第一次開腦洞了，企業大，錢又多，所以網紅「套路」隨便玩，只有想不到，沒有做不到。由於店大粉絲多，KFC不僅敢於研發一些匪夷所思的新產品，也經常跨界與別的品牌合作。

KFC近日還與華為合作，推出了肯德基中國30年紀念版手機。除了配上「中國紅」以外，還印上了老爺爺的頭像。不知以後會不會吃漢堡送手機啊。

但是KFC似乎無所畏懼，即使這樣，還是日復一日年復一年地進行各種創新。沒有困難，就製造困難。香港肯德基去年為了30周年店慶，特地出了一款號稱可以吃的指甲油……這款指甲油使用了11種肯德基的香料，還分為原味和香辣兩種口味，塗完即刻嘗試它的味道。不過在街上舔自己的指甲畫風沒人能接受吧……

當然肯德基的創新也不完全是莫名其妙的啦，前年英國肯德基為了50周年店慶，特別推出了一款名叫Scoff-ee cup的可食用咖啡杯，杯身由麵粉、糖還有巧克力組成。由於杯壁塗上了一層白巧克力隔熱，所以熱咖啡可以在杯裡盛放90秒以上。

儘管很多產品和合作讓人摸不著頭腦，但這些嘗試對於一家企業來說是很有必要的，至少一直讓人大開眼界，充滿新鮮感！