羅君愷律師專欄 – 遺囑是設立遺產規劃重要的第一步

對許多人來說，設立遺囑似乎是一種不必要和奢侈的步驟，特別是僱用律師實踐。 華盛頓居民不需要聘請律師協助進行遺產規劃，有些人認為他們可以直接寫出或表達自己的意願，而不設立遺囑。遺囑將有助於減少或甚至消除家人分配資產時可能產生的爭議。 如果您没有遺囑錄您的意願，您的遺產將按照獨斷無遺囑繼承規則進行分配。 根據這些規則，只有你最親近的親戚將繼承財產。

諮詢專業人士設立遺囑是明智之舉。 首先，除非您熟練掌握資產規劃中應該解決的所有問題，否則使用在互聯網上自動化服務或單獨進行可能會導致錯過最適合您個人的規劃。設立遺囑是資產規劃的第一步. 一個完整規劃應包括任命執行人，並仔細處理所有受益人的特殊規劃. 受益人可被分配特殊規劃 因為他們目前擁有的應稅遺產，子女、殘疾繼承人、輔助住房、其他遺產、以及遙遠家人都將受到益處的影響。

第二，妥善執行資產規劃進行中，使得所有文件具有法律約束力是絕對必要條件。 華盛頓州需要書面形式簽署遺囑，除非所有文件在另外一個没有認可書面形式簽署遺囑條例的州準備和執行， 否則華盛頓州不會承認遺囑。 正確寫書面形式需要有兩名合格的見證人在場下，由作證人（作出遺囑的人）簽署。

第三，聘請一位經驗豐富的律師實施您適當和完整的資產規劃，實際上遠遠低於在沒有專業指導情況下試圖進行嘗試不當，不完整，或有缺陷的遺產規劃；因為這些都是能夠導致您在財務和感情上付出昂貴代價的陷阱因素。

有經驗的律師一定會向您提供有關您所有資產規劃需求的信息，確保沒有錯過任何內容。律師將準備及編排必要文件，並確保妥善執行，以消除一切法律執行的擔憂。最後，律師將指導您完成規劃過程，以確保殘障或逝世時您具體願望得到遵守。

如果您是華盛頓居民需要新的或修改現有資產規劃，律師服務可以確保您一切意願都以法律強制執行。 不要猶豫跟你信任的律師聯絡，以便更多地了解及擴展您的選擇。