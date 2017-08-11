東學西漸 – 博士班是否適合我？

最近接受華盛頓大學邀請，為學生講解碩士班和博士班的申請程序和需要注意的地方，留意到有不少學生對於博士學位及博士班存有誤解。我們一連兩個星期，為各位同學簡介一下博士班的修讀情形。

首先，有不少同學都不清楚讀博士到底是讀書還是工作。在美國可以說是兩者皆是。修讀博士班固然是為了取得學位，但是在美國，博士班為學生提供大量成為學者、教授的專門訓練。在畢業之前，不少教授都會為學生提供學術圈的就業準備資訊。在修讀博士期間，學生亦會有機會成為助教，作為將來教導學生的實習機會。因此，有不少人亦會將博士班是為職業訓練。當然，這個也意味著博士班作為職業訓練，是指特定職業，一般只限於學術研究人員和高等教育學者。筆者給學生的建議是：如果個人不喜歡學術研究，或者不喜歡教書，應該重新考慮是否修讀博士學位。

另外，學生和家長都要留意英美博士班的不同。一般而言，在英國取得博士學位所需的時間較短，平均需要四年。美國博士班的年期較長，理工科需要五到六年，文科平均七年到九年。筆者以前的指導教授，花了15年才取得博士學位！有這樣的分別，是因為英國博士班課程設計，訓練學生成為某一專業類知識的專才，但是美國博士班課程設計希望學生各個領域都有所涉獵，將來在高等學院教書可以任教多個科目。

由此可見，博士班其實是非常專業的學科訓練，需要投入的時間甚至精力可以很多，因此學生應該問自己兩個問題，決定博士班是否適合自己：

1.我是否對我的專業領域知識有莫大興趣？

2.我是否願意投入多年時間賺取學位？這樣往往意味著犧牲了多年時間賺取工作經驗。

美國的博士班還有其他不為人知的方面，我們下個星期繼續討論。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。