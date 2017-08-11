讀過元稹《智度師》的人，一定對「獨自閑行獨自歸」和「閑憑欄杆望落暉」兩句詩句印象非常深刻，同時，一百個讀者一定有一百種解讀。《獨自閑行》的作者傅光明先生認為，這兩句詩所表現的心境，「遠不是混跡江湖、老謀深算的一個大俗人，看破世相之後，自作聰明地表達一種與世無爭、聊度餘生的圓通哲學，它折射的是一種身心澄明的精神境界」！

敝人一無傅先生的才華，二無傅先生的深邃，因此，無法從中看到「身心澄明的精神境界」，看到的也只是一位年僅三十二歲的青年人，在經歷了滿目瘡痍、國破家亡的 「安史之亂」後的迷茫、無奈，以及孤獨和焦慮。

今天的大多數三十二的年輕人都在忙什麼？不用猜，一定是在忙他們各自感興趣的事業，無論這些事業或大或小。而且至少，他們不會為衣食住行發愁，更不會為自己的生命安全擔憂！生逢盛世和身處亂世，那可是絕對不同的兩種人生體驗，當然也會有兩種截然不同的兩種「心境」！

如果說元稹的「獨自閑行」是一種無奈，是一種悲涼的話，那麼今天的「元稹們」的「獨自閑行」，則是多了一種深邃、一種冷靜、一種思考！因為，思考人生這樣的重大課題，用不著大聲朗讀，更用不著用喧囂和鼓噪裝飾！她多半是摯友夜燈下的私談，良師教導後的啟示，或者是種種挫折過的頓悟！

有所頓悟的人，一定是位有故事的人。傅光明就是一位有故事的人。

作者一個人曾沿著荷蘭阿姆斯特丹的紳士運河，走入了義大利的佛羅倫斯，又沿著佛羅倫斯的古道，走入了龐貝古城——一座在維蘇威火山爆發下倏然消失了的城市。對了，作者在此還作了較長時間的停留，因為他很想仔細的看看這座偉大城市在西元79年8月24日的那個下午發生的事情。

於是，面對火山灰裡的一具骷髏，他在想，「對龐貝城和來不及逃生的龐貝人來說，得是一個怎樣充滿了驚恐的末日！」另一方面，他也不由心生感慨，「那消失了的龐貝人，在遠古的日常生活與情趣，許多方面與我們今天沒有什麼不同？」一個面對死亡的旅人，盡然思考起另外一個輕鬆的話題，可見作者的的確確是在「閑行」！

思考需要「獨自」，「閑行」又最適合思考，於是，我們也通過獨自閑行，找到了「身心澄明的精神境界」；通過獨自閑行，「連結」了古人和我們的心靈通途。而《獨自閑行》讓讀者「一路上」不但常常陷入思考，更在思考中領略了「閑行」的樂趣！

最後還想補上一句：《獨自閑行》是一部很輕鬆的散文，語言流暢，文筆中尚透著一絲俏皮，很值得一讀。