魯莽？無意？司機插隊現象如何解決

車輛插隊示意圖(Gabriel Campanario / The Seattle Times)

（編譯：陸雨陽）許多人在週一（8月7日）聯繫交通部門據報在等待輪渡的時候遇到司機插隊事件。一些人還對該現象提供了解決方案。

週一西雅圖輪渡現場，許多司機都遭遇了插隊問題，西雅圖交通部門也接到了許多據報，對此，大家開始想對策。

夏天彷彿是輪渡現場就像超級杯比賽現場一樣，翻倍的乘客比一年中其他任何時間都要多。這意味著上船等待時間也是平時的三倍 – 對於那些不插隊的司機來說。交通部門分享了他們這幾天收到的各種插隊舉報和解決方案。

安插更多交通信號

我就住在bainbridge Island輪渡區域附近。而交通堵塞幾乎是經常發生的情況。我認為這條路上需要更多的標誌，許多司機插隊都是因為之前沒有標誌通知他們前方唯有最右車道才能坐輪渡，所以開到路的盡頭只能被迫向右併道，而再他人看來，就成了“插隊”。

沒有規矩不成方圓

上週，我女兒在等待輪渡時看到了兩個插隊的人。而我幾乎每次從Mukilteo到Clinton都會看到插隊現象。

而唯一可以組織這一現象發生的辦法就是一個使用多年的老規矩：如果兩個或以上目擊證人證明這個司機插隊了，那這個司機必須回到隊伍的最後，沒有例外。或者可以在道路邊上設立一個牌子，如果插隊將面臨罰款，或許可以嚇退不少想要插隊的司機

— 來自Whidbey Island的Monica Shull

問題根本？排隊時間

我承認插隊這件事令人非常惱火。上週我們一家出遊去Fauntleroy就碰到了插隊的司機，我的妻子下車找來了交警和他對質。

而我覺得想要解決插隊現象頻繁發生的問題，減少排隊時間才是重點。

輪渡管理員應該考慮一些市場因素，比如在輪渡高峰期增加輪渡費用，這樣或許能夠減少一些排隊時間。

這樣或許是個雙贏對策，人們都會願意為了減少排隊時間來多付一些費用，而輪渡系統也可以獲取額外收入，然後擴張輪渡現場和購買更多的輪船。

—來自西雅圖的Chris Waldorf

感謝這位交警

Edmonds有一個下班的交警在指揮交通。我向他指出插隊的車輛，然後他就幫我們把這個插隊的司機趕除了隊伍。感謝這位司機！

—來自Edmonds的Janis Case