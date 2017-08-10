解放軍動作頻頻 「南北箝制」印度？

網上流傳多張照片，清晰顯示行駛於高原地區的列車，正運道一批紅旗16。（取材自微博）

中印邊境爭端持續，解放軍警告動作頻頻，近日再傳多張照片，顯示一批型號為紅旗16的防空導彈正運往西藏。同時，中國海軍被曝六支艦艇編隊在遠洋訓練，其中一半在印度洋。「南北夾擊」箝制印度意味濃厚。

香港經濟日報報導，從網上照片可以看出，解放軍利用軍用列車，將大量紅旗16運送至西藏等高原地區。東方網則刊登網路文章指出，西部戰區近日突然調集大批武直10型武裝攻擊直升機進入高原演練。此外，新浪軍事7日刊登署名評論指出，除了在吉布提（吉布地）基地部署的999特種艦艇編隊外，中國第27批護航編隊正在進入印度洋，第26批護航編隊正巡航在亞丁灣海域。

有港媒引述分析認為，在中印邊境對峙之際，解放軍三支艦艇編隊同時在印度洋出現，大有防備印度洋海路被封鎖的意圖。

紐約時報中文網報導，四川大學的印度專家張力表示，中印發生軍事衝突的風險很小，但令人擔憂，這場爭端可能會長期僵持。

另據環球時報引述印度金融快報報導，印度民族主義極端組織RSS附屬的右翼組織Swadeshi Jagran Manch(簡稱SJM)正在發起愈演愈烈的反華運動，呼籲人們不要使用有中國企業阿里巴巴投資背景的本國電子支付服務Paytm，同時呼籲印度政府出於經濟和安全原因，禁止中國對此類公司進行投資。

軍報嗆印度：寸土不能丟 能戰方能止戰

正值中印邊界緊張之際，解放軍報昨發表評論文章稱，「國家主權和領土完整，從來就是一個國家的核心利益。老祖宗留下的國土，我們一寸也不能丟。」

一個多月來，解放軍報已多次刊發警告文章，在這篇題為「老祖宗留下的國土，一寸也不能丟」的文章指出，中國人民珍愛和平但不乞求和平，中國人民反對戰爭但不懼怕戰爭。

文章指出，能戰方能止戰。對於肆無忌憚的挑釁者，一味忍讓往往無濟於事，唯有採取霹靂手段，不打則已，打則必狠，打則必贏，才能真正形成「打得一拳開，免得百拳來」的有效威懾。

文章說，中華人民共和國成立後的幾次戰爭，人民軍隊都不是主動挑起戰端，而是被迫長劍出鞘，一次次打出國威軍威，一次次捍衛了國家主權。

這篇文章再次向印度表達明確信號，文章強調，最近印度邊防部隊非法越界入侵中國的領土，中國軍隊從維護兩國關係大局和地區和平穩定出發，始終保持高度的克制。但善意不是沒有原則，克制不是沒有底線，守土有責的人民軍隊會用忠誠和勝利作出回答。

文章指出，強國必先強軍，軍強才能國安。解放軍有信心、有能力打敗一切來犯之敵！有信心、有能力維護國家主權、安全、發展利益！