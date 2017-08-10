九寨溝規模7強震 至少19死217傷

四川九寨溝道路上大小車輛被坍塌落石砸中，多人傷亡。(圖片來源／四川電視台)

四川阿壩州九寨溝縣8日晚間9時19分，發生芮氏規模七淺層地震，地震深度20公里，西安、蘭州、四川省內多地都有震感；目前已知造成19人死亡，217人受傷，傷亡者以遊客居多；滯留在九寨溝景區的3萬5000名遊客，預計9日晚上6時才能疏散轉移完畢。

這起地震震央位於四川阿壩州九寨溝縣，在8日晚規模七強震發生後，當晚9時41分，又發生規模三點三地震，地震深度九公里，都屬淺層地震；震央位在羌活溝經大路鄉到若爾蓋之間，人煙稀少。

傷亡者以遊客居多

據在現場的民眾透過朋友圈表示，9日晚的九寨千古情晚會爆滿，目測上千人在觀看，地震發生時、舞台上正在演出「汶川大地震」的劇碼；突然間房子就開始搖晃，大家還以為是戲劇效果，隨後聽見工作人員高喊：「地震！不要驚慌！」

九寨溝景區是中國著名旅遊景點。據九寨溝景區透露，8日景區接待遊客近3萬9000人，團隊人數約1萬8000多人、其餘為散客；四川省旅發委援引九寨溝官方通報，至8日晚10時，均未收到景區人員受傷報告，但深夜有消息說，景區有十餘名遊客受傷。

四川省政府新聞辦9日說，據初步統計，九寨溝縣漳扎鎮共滯留遊客3萬5000餘人。目前，當地正積極疏散滯留遊客，旅行團遊客和自駕遊遊客正陸續從甘肅省文縣方向和綿陽平武縣方向轉移疏散，其餘遊客通過統一安排的車輛，從綿陽市平武縣方向轉移疏散。

此次地震，傷亡者以遊客居多。阿壩州政府新聞辦說，截至9日早上8時10分，死亡人數增至12人，受傷175人，其中重傷28人。據四川省消防部門消息，九寨溝景區的九寨天堂酒店大廳在地震中垮塌，整個酒店約有2800餘人，已全部安全疏散；千古情演藝中心員工通道有人員被埋，武警官兵成功搶救出一名被埋人員，但挖出時已斷氣；甘海子附近仍有100多名遊客被困。解放軍已派遣陸軍第77集團軍一防空旅趕赴九寨溝災區救援。

此次地震與汶川大地震無關

至於此次地震是否與2008年汶川大地震有關，中國地震台網中心研究員孫士宏表示，此次地震不在汶川地震餘震期，兩者沒有實際聯繫；且此次地震發生地方，在歷史上地震比較多，1933年8月，在疊溪曾發生過一次規模七點五地震，距此次震央僅100公里。

根據中國地震台網速報目錄，震中周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共142次，最大地震是本次的7.0級地震。

地震發生時，松潘、汶川、成都、廣元、綿陽等四川城市均有明顯震感。此外，陝西省西安市、河南省鄭州市、山西省太原市等地亦有震感。

交通狀況

對外交通部分，九寨黃龍機場表示，機場震感強烈，第一時間對旅客進行疏散；中國國航發布消息說，九寨機場跑道路面完好，機場導航設備設施工作正常，震後首班航機已正常起飛。

鐵路部分，西安鐵路局已對局管內寶成線、陽安線、隴海線、寶天線鐵路線路及西寶、寶蘭高鐵進行全線封鎖檢查，數十列班車停駛以確保安全。

走滑型地震

此次九寨溝7.0級地震為走滑型地震，這也是中國大陸最常見的地震類型。發震區域構造複雜，有近南北向的岷江斷裂、北西走向的東昆侖斷裂東段，兩條斷裂分別為巴顏喀拉塊體的東邊界和北邊界。此次地震是巴顏喀拉塊體邊界斷裂持續活動的結果。

走滑型地震，即發生在走滑型斷裂上的地震。平移斷層又稱橫移斷層、走滑斷層，亦稱為扭轉斷層（Wrench Fault），平移斷層作用的應力是來自兩旁的剪切力作用，其兩盤順斷層面走向相對位移，而無上下垂直移動。規模巨大的平移斷層通常稱為走向滑動斷層。由於斷層面是在水準方向移動的，所以在野外的觀察上經常沒有明顯的斷崖，只會在地面上看到一條斷層直線。