Woodland Park Zoo將在八月十二日舉辦亞洲野生動物保育日

By Tracy Wang

本週六（8/12），Woodland Park Zoo將盛大舉辦亞洲野生動物保育日，以此機會來向動物園內的亞洲動物與國外的保育計劃致敬。

通過亞洲野生動物保育日的豐富活動，Woodland Park Zoo希望與民眾一同慶祝這些美麗的野生動物與亞洲的野生環境。動物園內的工作人員將重點表現與講解亞洲動物的多樣性，并讓民眾了解這些保育計劃對於這些動物生存的重要性。除此之外，民眾也將學習如何保護這些動物。

秉持著教導民眾亞洲野生動物的相關知識與保育措施，Woodland Park Zoo為成人以及孩童安排了一系列精彩的活動。從上午九點半到下午三點，動物園內的Thai Village都將舉辦許多適宜孩童的活動，如手工遊戲，建造迷你老虎保護區，打開水果等。希望獲取亞洲野生動物資訊的民眾可參加不同地點的飼養員解說環節，并收集共12張有著動物園內動物的收藏卡片。通過飼養員解說環節，民眾能夠了解到動物園如何保護這些動物。參加此次保護日的民眾還能參與動物園新生小雪豹的選名投票活動，并有可能贏得與這隻小雪豹見面的機會。喜愛并希望保護環境與這些動物的民眾更可以前往Banyan Wilds exhibit發誓只選擇與購買不傷害熱帶雨林與生長在內的野生動物的商品。

亞洲野生動物保護日日程表：

亞洲野生動物保護日資訊：

時間：8月12日，週六，9:30 a.m.-3:00 p.m.

地點：Woodland Park Zoo, 5500 Phinney Ave. N, Seattle, WA, 98103

網站：https://www.zoo.org/