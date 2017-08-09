A ghost Story鬼魅浮生 | 最質樸的鬼故事

By Lulu

很多人應該都糾結過這個問題：“世界上真的有鬼嗎？”

答案自在人心，從小接觸到的鬼怪之說多源於東方，而形容鬼怪的詞眼也多是駭人聽聞的：比如「地獄」、「輪迴」、「索命」等。自從日本鬼片盛行全世界後，西方鬼片也開始效仿東方將鬼怪塑造成邪惡恐怖的形象呈現在觀眾面前。鬼片彷彿就是恐怖片的代名詞，然而這次，大衛·羅帷導演的鬼魅浮生要為鬼魂證明清白了。

在這部影片中，鬼魂其實和人一樣擁有情感，會思考會難過，還會有自己的執念。導演用最質樸的畫面向觀眾敘述了一個丈夫死後想要繼續陪伴心愛妻子而逗留人間數年的執著鬼的故事。

而意識流電影溫溫吞吞的劇情走向並不抓人眼球，雖然電影配樂和畫面都還算賞心悅目，但是N個讓人感到莫名其妙的長時間停頓畫面 – 三十秒以上的停頓畫面，讓人不禁懷疑掌鏡是不是睡著了，還是剪輯師想讓觀眾對這個大黑屏和空床鋪有什麼更深刻的理解和遐想？相信看過此片的人都對麻辣吃派吃到吐的鏡頭印象深刻，而很多觀眾也是在這一段沒完沒了的進食畫面前選擇離場的。導演自信滿滿用樸實無華的鏡頭表達了妻子失去丈夫的心痛如絞，卻不在乎效果是否合觀眾口味。

身披床單的鬼魂為了看一眼妻子留在牆角的信，硬是賴在這間房子裡不願離開，還想方設法嚇跑新來的房客，在任性的發完脾氣摔碗盤子後又不好意思的看著被自己嚇壞的房客。左等右等好不容易等到房子空了，可以把塞在牆角的信扒拉出來的時候房子卻被拆遷大隊一掃而光。絕望卻不放棄的丈夫鬼魂選擇跳樓穿越時空，因為鬼的步伐緩慢，他得從大樓興建開始就一步步爬上大樓頂層，這大概是整部電影我最愛的鏡頭了，相信喜歡蹦極的人也一定會喜歡這個乾淨俐落的在繁華都市中一躍而下的鏡頭。穿越時空後，他走到他們的房子那塊地坐等下一次取信的機會。終於他的願望實現了，灰飛煙面離開了人間，而床單也終於變成了床單而已。