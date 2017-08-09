西城好看 | 文化、藝術與娛樂活動預告

【看慶典】

伊朗慶典活動

日期：8月12日

時間：11 a.m.-7 p.m.

地點：西雅圖中心Armory

詳情：http://www.seattlecenter.com/festal/detail.aspx?id=8

西雅圖中心所舉辦的伊朗慶典活動是為了增加民眾對於伊朗文化的了解。今年，伊朗慶典活動將著重展現伊朗人文的各種創新。通過一系列的課程，舞蹈教學，臉部塗鴉，料理，詩等活動，他們希望表現出伊朗從多樣化中得到統一的特點。參加這場慶典的民眾將能夠購買到波斯灣的食物，茶與糕點，并從許多手工藝品中挑選。美國籍伊朗大廚與食譜作者Najmieh Batmanglij也將到場展現廚藝并舉辦簽書會。

【看舞台劇】

妖精市場

日期：8月10至27日

時間：2pm//7:30pm

地點：西雅圖中心Armory 中央劇院

詳情：http://www.soundtheatrecompany.org

根據維多利亞時代詩人Christina Rosetti的詩為啟發，這齣歌舞劇結合了音樂，詩與美麗的意象來展現一對姐妹的心靈路程。這對姐妹（Laura與Lizzie）一起回到了她們幼時的嬰兒室，并通過一個孩童假扮的遊戲開啟了她們共同擁有的過去。她們所在的嬰兒室神奇的變成了一個充滿妖精商人的峽谷邊的林地。兩姐妹中的Laura被這些妖精，它們的可口水果與它們所承諾的狂喜所迷惑。而另一個姐妹Lizzie則努力在Laura完全陷入咒語前與這些妖精做交易。這些妖精強迫這一對姐妹思考她們所處的維多利亞時代，并了解她們年少時的慾望。

【看博覽會】

西雅圖紋身博覽會

日期：8月18至20日

時間：18th, 2 p.m.-10 p.m./ 19th, 12 p.m.-10 p.m./ 20th, 12 p.m.-8 p.m.

地點：Seattle Center’s Fisher Pavilion

詳情：http://www.seattletattooexpo.com/

選擇一個紋身圖案，欣賞200多個紋身藝術家的作品與感受西雅圖的紋身文化與歷史都是民眾能夠在第16屆西雅圖紋身博覽會體驗的項目。由西雅圖國際知名的紋身店（Hidden Hand Tattoo）主持，這個博覽會將提供給民眾接觸到本地以及世界知名的紋身藝術家的機會。將到場的藝術家包括Lyle Tuttle，Jeff and April Cornell （Hidden Hand Tattoo, Seattle），Shawn Barber （Memoir Tattoo, Los Angeles），Damon Conklin （SuperGenius Tattoo, Seattle）等。來到現場的民眾將享受一整個週末的現場音樂表演，紋身比賽，食物，購物與紋身。