首屆威州國際花旗參節將在九月啟動

首屆威州國際花旗參節將於9月15-17日舉行，威州花旗參農業總會與太子牌希望透過一連串的花旗參節活動，提高大眾對正品威州花旗參的認識。

官方威州花旗參組織再次選定美國太子行為威州花旗參的全美最大經銷商，雙方將於花旗參節開幕日進行簽約儀式。世界網球冠軍張德培(Michael Chang)也將代表太子牌參與該次活動，主持花旗參節五千公尺長跑賽，並屆時與大家分享他成功的秘訣及用花旗參的養生之道。

威州花旗參農戶合作社及威州花旗參農業總會，是威州花旗參業界最具權威性和代表性的兩個機構。所有經過農戶合作社出售的花旗參，必須接受美國農業部的產品檢測，確保符合最高品質標準，農藥殘餘含量不能超過安全食用標準，始能在市面出售。而威州參農總會的執行總監Butch Weege指出，威州由於獨特地理環境和合適的天氣，多項科學研究已證明產自威州的花旗參含有最高的人參有效成分──人參皂甙。因此，市面上有不少出處不明，或經過摻雜的花旗參，假稱產自威州，欺騙消費者。

花旗參農戶合作社的主席Randall Ross指出，部分威州花旗參農選擇不加入花旗參農戶合作社，自行出售他們的花旗參，但這些花旗參均沒有經過農戶合作社的品質檢測。威州花旗參農業總會主席Joe Heil也提醒消費者，只有純正威州花旗參才能使用該會的老鷹商標，這商標就是最佳的產品認證。威州花旗參農業總會亦與美國太子行延續合作關係，授權太子牌花旗參產品，可以在包裝上使用該會聞名的老鷹商標，方便消費者辨別真正的威州花旗參。

美國太子行總裁楊應瑞指出，美國太子行多年來一直堅持只售賣百分百威州花旗參，保持美國銷量冠軍品牌三十年。消費者在選購花旗參時，如果認明美國太子牌及其包裝上的花旗參農業總會商標，就能買到有品質保證的真正威州花旗參。

另外，為慶賀威州花旗參節順利開展及回饋消費者多年的支持，美國太子牌即日起便發起全民大抽獎活動，獎品為全年免費飲用太子牌原枝花旗參茶(700個花旗參茶包)。到9月30日為止，民眾只要登錄popus.com，答中簡單問題及填妥表格，即可參加抽獎。

除此之外，民眾還能在太子牌花旗參茶外盒及各大華人超市及參茸行張貼的海報上找到該活動的二維碼，只需用手機掃描二維碼就可參與活動。太子牌將抽出10位幸運兒，結果將在10月10日公佈於太子行網站(popus.com)及臉書粉絲頁(facebook/princeofpeaceus)。

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