西雅圖最棒的壽司餐廳

By Tracy Wang

享用生的海鮮大概是人生的其中一大享受，但并不是所有餐廳都能夠提供一盤美味的生魚片。值得慶幸的是西雅圖的居民與遊客能夠在許多不同價位的餐廳中做選擇。為西雅圖壽司餐廳定下風味的壽司大師Shiro Kashiba也已從退休狀態回歸，并重新打理他的餐廳，Sushi Kashiba。來到這家餐廳的食客們將被壽司大廚精選菜單里的內容所折服。

Cutting Board-開在Georgetown的Cutting Board是一家物美價廉的壽司餐廳。他們最驕傲的就是為食客們提供各種各樣的創意壽司，包括tonkatsu，gyoza，nigiri等。這家餐廳的網站并不提供詳細的菜單資料，所以習慣事先做好菜單調查的食客們最好還是到現場做咨詢。他們的服務人員都能夠給出非常好的建議。（5503 Airport Way S, Seattle, WA 98108/ 206-767-8075）

Mashiko-壽司大廚與餐廳店主Hajime Sato最為注重的就是資源的永續性。因此，繼2009年，Sato就開始提供一份在西雅圖其他壽司餐廳都無法找到的特別菜單。這份菜單與整家餐廳都只使用精挑細選的魚類，并分享許多環保的烹調手法。如對資源永續性這一話題感興趣，顧客們可以選擇omakase這一餐點，從中學到許多新知識。（4725 California Ave SW, Seattle, WA 98116/ 206-935-4339）

Maneki-作為西雅圖地區歷史最為悠久的壽司餐廳，Maneki繼1904年開始，已在西雅圖有一百多年的歷史。儘管他是一家老店，為了享用到美味的壽司與前菜，食客們還是需要耐心排隊或在吧檯地區等候。這家餐廳還有一些榻榻米房間可以提供給需要一些隱私的顧客與團隊使用。（304 6th Ave S, Seattle, WA 98104/ 206-622-2631）

Tsukushinbo-Tsukushinbo是一家非常難找到的小壽司餐廳，但是它的chirashi bowls與午餐壽司組合都非常的實惠，值得顧客們花時間尋找。每個週五，它還特別提供這家餐廳的傳奇拉麵。但因為它只提供固定的碗數，想要嘗試的食客們都需盡早到餐廳等候（515 S Main St, Seattle, WA 98104/ 206-467-4004）

Sushi Kashiba-儘管Shiro Kashiba已在多年前卸下負責Shiro’s的任務，他并沒有停止切魚與驚艷他的粉絲與仰慕者。他最新的餐廳就開在派克市場的對面，而它時髦的裝潢與特別定做的餐盤都是餐廳的新亮點。就像在Shiro’s一般，到訪的食客們還是應該選擇坐在壽司吧檯邊，與主廚們分享與壽司有關的故事。（86 Pine St Ste 1, Seattle, WA 98101/ 206-441-8844）

Umi Sake House-位處在Belltown的Umi Sake House有著較為不起眼的入口，但進入此餐廳的顧客們會發現它的內部設計十分的寬敞。無論食客坐在哪個角落，他們都能夠看到菜單與Happy Hour的時間段。這家餐廳的壽司都有著豐富的材料與醬料，而它們的魚類也是非常的新鮮。（2230 1st Ave Seattle, WA 98121/ 206-374-8717）

Shiro’s-儘管名廚Shiro Kashiba已不在這家餐廳任職，這家開在Belltown的壽司餐廳還是值得嘗試的。來到這裡的食客們最好都選擇坐在壽司吧檯邊，因為受到精良訓練的廚師們都會親自將最新鮮的生魚片交給食客。而選擇餐桌的食客們將有較少的菜單選擇。（2401 2nd Ave Seattle, WA 98121/ 206-443-9844）

Momiji-這家位處于Capitol Hill的壽司餐廳有著大量的餐點選擇，包括kaiseki, raw bar，rolls等。不管食客是在尋找較為傳統的壽司還是充滿水果風味的壽司，這家餐廳都是絕佳的選擇。（1522 12th Ave Seattle, WA 98122/ 206-457-4068）

Nishino-Nishino是一家溫馨又高檔的壽司餐廳。主廚Tatsu Nishino製作的生魚片壽司已吸引Madison Park附近居民的味蕾超過二十個年頭。它的小盤壽司，特別的生魚片與特製的omakase餐點都得到極佳的評價，并吸引了許多附近居民與遠方食客的特別到訪。（3130 E Madison St Seattle, WA 98112/ 206-322-5800）

Sushi Kappo Tamura-來到大廚Taichi Kitamura開在Eastlake的壽司餐廳就如同踏上一段美味晚餐或早午餐的歷險記。Kitamura與華盛頓州本地的漁民合作，從當地捕撈的魚類中挑選出上好的食材，并從外地進口hairy crab。如食客希望點選一整條魚，Kitamura也十分樂意為他們烹調。（2968 Eastlake Ave E Seattle, WA 98102/ 206-547-0937）

Chiso- 儘管大廚Taichi Kitamura已不在Chiso任職，在他任職期間，他已成功將這家餐廳放上了西雅圖壽司餐廳的地圖上。不管食客是選擇chirashi bowls， ippin，還是壽司，他們的選擇都不會錯。而它們的特調雞尾酒也十分的好喝與提神。（3520 Fremont Ave N Seattle, WA 98103/ 206-632-3430）

Shiku Sushi- 這家開在Ballard地區的小壽司吧有著深色木頭的室內裝修。喜愛傳統口味的食客們可以在這裡找到美味的nigiri與sashimi。但希望嘗試非傳統口味的食客們也可以在這裡嘗到許多創意壽司，包括7UP與Homeless rolls。（5310 Ballard Ave NW Seattle, WA 98107/ 206-588-2151）

Moshi Moshi Sushi- 位處在Ballard Avenue的Moshi Moshi Sushi有著一棵巨大的日本櫻花樹作為餐廳的主要裝飾。這家餐廳提供各種各樣的壽司選擇，也有許多熟食。在Happy Hour時段到訪的食客們可以點選價位在3至7美元的餐點。（5324 Ballard Ave NW Seattle, WA 98107/ 206-971-7424）

Garden Sushi- 喜愛吃壽司的食客們可以在Garden Sushi體驗到全新的吃壽司經驗，因為它只是一輛餐車。儘管Garden Sushi是餐車形式，食客們還是能夠找到物美價廉的生魚片與壽司。（Seattle, WA/ 206-495-3099）

Kisaku Sushi- 影藏在Tangletown社區的Kisaku Sushi是西雅圖最棒的其中一家餐廳。它的大廚與店主Riyuchi Nakano與他的廚師團隊提供最為新鮮的海鮮產品。食客們能夠在精簡的菜單中選擇signature rolls, sashimi與nigiri，而其中一樣必嘗的餐點是Green Lake Roll。（2101 N 55th St Seattle, WA 98103/ 206-545-9050）

Tsui Sushi Bar- Tsui Sushi Bar有著蒸汽朋克風格的室內裝修，並且是一家與其他壽司店有著完全不一樣風格的餐廳。來到這家餐廳的食客可以品嘗它划算的壽司與體驗生動的吧檯風情。（6421 Latona Ave NE Seattle, WA 98115/ 206-402-3553）

Wataru- 繼Wataru在2015年開幕，Ravenna社區便吸引許多喜愛壽司的民眾到訪。這家充滿江戶前風情的壽司餐廳提供美味的nigiri與前菜。主廚Kotaro Kumita選擇不將晚餐魚類展示于展示櫃，而是將它們製作放置於雪松木盒中的可口omakase。（2400 NE 65th St Seattle, WA 98115/ 206-525-2073）