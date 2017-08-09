西雅圖夏日值得一試的冰棒店

By Tracy Wang

還記得小時候天真的認為冰棒可以解決一切困難嗎？當一個成人是一件很辛苦的事情，但是不管是年幼還是年長，冰棒都可以幫助我們緩解生活上的壓力。以下的五家美味的冰棒店都是夏日解暑與放鬆的好去處。

Seattle Pops-儘管SeattlePops在Wallingford的店面還沒有開幕，喜愛創意冰棒的西雅圖民眾還是能夠在不同的農產品市場品嘗到他們的冰棒。民眾們可在週六在UDistrict找到他們，并在週日在Fremont或WestSeattle的市場遇見他們。如想了解他們的所在地點，可在網站https://www.seattlepops.com/locations知道詳情。他們的當季口味是草莓檸檬汁冰棒。

Stateside-大家都因錯過酒吧ForeignNational的negronipopsicles而難過，但這家時髦又深受越南影響的餐廳有三種飯後冰棒選擇。來到這家餐廳的食客們都應品嘗一下他們的酸櫻桃椰子口味的冰棒。

Parfait-這家開在Ballard的冰淇淋店的所有冰淇淋都是用有機食材製作。顧客們可以從冰淇淋馬卡龍，甜筒等多種冰淇淋中選擇，但大多數民眾都是為了他們的push-uppops而來。這裡的push-uppops讓民眾們陷入童年回憶，而最受推薦的口味是草莓。

Seattle Cookie Counter-與它們原先在VW貨車上賣的冰淇淋三明治同名，這家冰淇淋店最新在Greenwood開幕的店提供更多的種類與口味，像是DQ Dilly Bar。它們的所有產品都是素食的，而顧客都應嘗試他們的PB&J口味。

JuneBaby-儘管JuneBaby主要販售的是放置在DixieCups里的果汁冰糕，它的店主EdouardoJordan將這些手工製成的果汁冰糕稱為’flips’。最近的口味包括不同的茶類口味，民眾不妨嘗試這些適合在炎熱夏日品嘗的新口味。