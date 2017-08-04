西城好看 | 文化、藝術與娛樂活動預告

【看音樂會 Concerts】

KEXP & 西雅圖中心

日期：8月4至25日

時間：5:50pm

地點：Mural 劇場舞台

詳情：www.kexp.org

趁著西雅圖夏季溫暖的下午，參加KEXP和西雅圖中心合辦的音樂會，現場還會包括一些KEXP最喜愛的歌曲。 一系列音樂會將於8月4日至25日在西雅圖中心下午5時30分舉行， 這標誌著KEXP和西雅圖中心在音樂活動上合辦的第十年，屆時將有四種免費的及全新的演出，適合喜歡文化交流的市民去發掘本地區獨立音樂界最好的表演者。每年各個合作夥伴都為這個室外夏季音樂系列的成功帶來重要的元素，而以下則是2017年陣容：

Friday, Aug. 4

The Helio Sequence

Summer Cannibals

Cosmos

Friday, Aug. 11

Telekinesis

Y La Bamba

Haley Heynderickx

Friday, Aug. 18

Thunderpussy

Surprise Guest

The Courtneys

Friday, Aug. 25

The Maldives

Industrial Revelation

Emma Lee Toyoda

【看舞台劇 Stage Play】

巫師的愛

日期：7月14至30日

時間：2pm//7:30pm

地點：西雅圖中心Armory 中央劇院

詳情：http://www.soundtheatrecompany.org

年輕的Toulou 離開了密西西比州的棉田來到大城市孟菲斯，努力成為一個藍調歌手。而在過程中她愛上一個充滿藍調風格的流氓 Ace of Spades，並接受了Candylady的建議，向他使下巫術以讓他愛上自己。 當她哥哥Jib（回頭是岸的一位基督教傳教士）到達鎮上時，Toulou被迫面對她正在逃避的所有事情，一連串具有毀滅性後果的事件亦開始發生。這齣舞台劇乃是劇作家Katori Hall “Memphis Plays” 系列的第一套作品，由她親自創作音樂和歌詞，在2007年於紐約市Cherry Lane劇院首次演出。「巫師的愛」故事設定在大蕭條時期，當時社會對奴隸制的記憶以及奴隸信仰不祥之物的民間魔法仍然非常活躍。

【看歌劇 Opera】

蝴蝶夫人

日期：8月5至19日

時間：2pm/ 7:30pm

地點：McCaw Hall

詳情：http://www..seattleopera.org

義大利作曲家普契尼（Giacomo Puccini）的經典之作，這齣受到世界各地歡迎的歌劇極具獨特魅力，它無與倫比的激情與悲傷的音樂相得益彰。 故事講述一個年輕的日本少女，她受到傳統觀念和榮譽的約束，被一個魯莽的美國海軍軍官拋棄後，獨自面對無法形容的創傷。 音樂亮點落在「花二重奏」(Flower Duet)，一首男女高音二重唱的高貴歌曲。導演Kate Cherry 「崇高，視覺上美妙，必看」（stuff.co.nz）的製作同時著重其服裝設計，而其風格舞台亦深受日本傳統舞台的啟發。