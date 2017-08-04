華盛頓州五處最佳觀星地點

By Tracy Wang
暑假的到來讓西雅圖附近的許多觀光景點都充滿人潮，而隨著八月臨近的腳步，氣溫也在不斷的升高。擁擠的人潮與毒辣的太陽減少了西雅圖居民出遊的選擇。想在夏天出遊的民眾不妨嘗試以下五個華盛頓州最佳觀星地點。不管是觀星課程，還是許多有趣天文商品的店面都很適宜怕熱與怕人潮的民眾的晚間活動。
- Seattle Astronomical Society-Seattle Astronomical Society每個月都會舉辦公開的賞星聚會，地點包括Greenlake與Shoreline。而這個Society也都會特別為團員舉辦觀星活動。不僅如此，他們還經常邀請攝影高手來教導大家如何照出美麗的星星照片。（org）
- Theodor Jacobsen Observatory-由華盛頓大學的本科生所領導，Theodor Jacobsen Observatory經常提供公開給大眾的天文學課程。在每堂課程后，參與的學生都可以近距離觀賞1892的折射望遠鏡。儘管這個古老的望遠鏡不如現代的望遠鏡一般精準，它有著濃厚的老派韻味。（http://depts.washington.edu/astron/outreach/jacobsen-observatory/）
- Cloud Break Optics-Cloud Break Optics是一家開在Ballard地區的望遠鏡店，而它的店主Stephanie Anderson也是Seattle Astronomical Society的社長。這家店提供不同的望遠鏡商品。顧客在這裡能夠找到觀賞太陽，星星，甚至是你的鄰居的望遠鏡。這家店最特別的一件商品莫屬於一個如同彈射小丑的望遠鏡。（https://cloudbreakoptics.com/）
- Battle Point Astronomical Association-這個位處在Bainbridge Island的喜愛天文學的社團每個月都會在一個前身是海軍基地的公園舉辦活動。Ritchie Observatory 擁有一個天文館與一個5英吋的反射望遠鏡。（http://bpastro.org/）
- Goldendale Observatory State Park-華盛頓州里唯一一個公共的望遠鏡坐落在Yakima的東南邊的一個小型的州立公園內。儘管這個區域已在四月被認定為沒有達到最佳觀星的昏暗程度，但民眾們還是能夠通過5英吋的反射望遠鏡觀賞到許多天文活動。而這個天文館的館長所提供的晚間課程也包含了許多關於Star Wars的有趣知識。（http://www.goldendaleobservatory.com/）