【新劇推介】

King’s War楚漢傳奇

類型：歷史/劇情

頻道：Netflix

首播日期：07/07/2017

于2012年12月28號首播，《楚漢傳奇》是中國的一部古裝歷史劇，并在中國的四大衛視，安徽衛視，天津衛視，北京衛視與浙江衛視，播出。由高希希執導，陳道明與何潤東出演，這部劇講述的故事是秦始皇的突然去世讓秦朝陷入一片混亂。一群奸臣共謀讓秦二世成功繼位，但秦二世十分殘暴，並且不體恤他的子民，讓他們都陷入苦海。隨著各地怨聲越來越響，各地也逐漸出現許多英雄，包括項羽等人。

【熱播電影推薦】

Atomic Blonde極凍之城

類型：動作/劇情

導演：David Leitch

上映日期：07/28/2017

由David Leitch執導，Charlize Theron與James McAvoy主演，《Atomic Blonde》是根據漫畫《The Coldest City》所改編的故事。這部電影的時代設定在1989柏林圍墻即將倒塌的時刻，MI6的特務James Gasciogne在柏林被KGB的一名特務Yuri Bakhtin所殺害。而特務Bakhtin也成功獲取所有在蘇聯活動的特務名單。在特務Gasciogne被殺害的隔天，特務Lorraine Broughton（Charlize Theron飾）就被派到柏林去取回被偷的特務名單，并殺害名為Satchel的雙重間諜。在她到達柏林的第一天，她就被KGB的特務襲擊。經過一系列的調查，矛頭竟然指向她的同盟特務David Percival（James McAvoy飾）。究竟誰在背後操控這一切？難道David Percival就是所謂的Satchel嗎？

【新專輯推薦】

李雨《魚里言吾》

風格：華語

廠牌：種子音樂

于1993年出生的李雨是中國內地流行樂女歌手，并在芒果TV選秀娛樂節目《超級女聲》中獲得全國總決賽的第七名。《魚里言吾》是她的第二張錄音室專輯，共收錄了11首自創歌曲。通過這張專輯里的歌曲，李雨希望展現出她的不同的生活閱歷，并表現出創作者的孤獨感。從她的歌曲中，聽眾們能夠看見小鎮風光，大她十三歲的姐姐，并發現孤獨對於創作者而言可以是創作的來源，但也可以是一個進入個人豐富世界的起始點。