西雅圖鼓勵房地產開發商加寬高樓間距

輕軌駛過市中心艾斯卡拉（Escala）大廈(Steve Ringman/The Seattle Times)

（編譯：陸雨陽）房地產開發商如果能夠自發建設更高更窄的大樓，從而加寬樓與樓之間間距，將會被允許建造更多樓層。

西雅圖市議會在週一（7月31日）提議加寬市中心高層建築之間的間距，市議會將鼓勵房地產開發商建造更高更窄的大樓，他們將在市中心西湖公園北部設立一個自發的加寬樓房間距項目的辦公室。在這附近的建設區域裡，城市建設部門將增加市中心樓房限高，以此來減少樓層總面積。

開發商如果能夠自願將計劃建設中的大樓改成更高更窄，西雅圖市也會允許他們建造更多樓層數。

市議會成員賽麗·拜格肖（Sally Bagshaw）通過遊說許多居住在市中心的居民來支持該議案，大樓間距過小不僅僅影響了市容，讓城市看起來過於擁擠，還導致許多居民無法享受到陽光。

市中心的大樓間距是有法律規定的，但是不包括市中心辦公室核心第二區，包括位於第四街和弗吉尼亞大道的艾斯卡拉大樓，一座建於2009年的271個單元的大樓。因為大樓對面將要建造一座45層樓高得建築，艾斯卡拉的居民從2015年起就開始要求規範大樓間距。

居民聯盟想要抵制穆雷市長的市中心樓層加高計劃，以此來要求地產開發商幫助城市建造更多可負擔住房。

拜格肖表示，新議案幫助居民保留住陽光和新鮮空氣，而且還能增加人們的隱私權。