廢除奧巴馬健保案失敗 華州保費將大漲22%~150%

共和党提出废除「瘦身廢除(skinny repeal) 」歐健保案失败，保费或将大涨。

美國已經有5個州提出歐健保漲價22%至150%的計畫。福斯商業電視1日報導，5個州的健保局已經提出明年的歐健保價格，這5州是:田納西、德拉瓦、華盛頓、馬裡蘭、康乃狄克。

國會參議院沒有通過「瘦身廢除(skinny repeal) 」歐健保案，對保費的影響？

保費肯定會漲。這個新健保案受到健保業強力抗拒。因為他們反對「瘦身廢除」提案中，取消「強制(mandatory) 」購買保險。華爾街日報報導，在「瘦身」案被擊敗後，健保業同聲松了一口氣。

廢除歐健保(Affordable Care Act，俗稱Obamacare)失敗，是否新健保案就不再有機會了？

不是，但是，對明年(2018年)的健保保費，已經來不及產生任何改變。因為任何新的廢除歐健保提案，都不太可能很快得到國會通過。而健保業必須在8月中旬就得提交他們明年的保費計畫，在9月底就得正式訂出他們明年的健保價格。

廢除歐健保案失敗，對領取聯邦醫療補助的影響？

基本不變。健保業現在要求聯邦保證會繼續支付，對歐健保低收入者保費(premium)的「自付額(out-of-pocket costs) 」聯邦補助。健保業稱，如果沒有聯邦補助，他們只有退出歐健保的市場交易所(marketplace exchange)。

「瘦身廢除」案失敗，是否反映出特朗普總統的領導出了問題？

是的，他的高壓式說服風格，沒有產生扭轉大局的結果，反而招致一些共和黨大佬的反感。馬侃(John McCain)在28日淩晨投下出人意料之外的反對票，擺明瞭「反川」。馬侃的亞曆桑納州其實飽受歐健保折磨，亞州的歐健保保費今年大漲116%，明年可能還會再漲。照道理，他應該舉雙手贊成廢除歐健保。馬侃已80歲，他不怕「不聽話」可能遭到共和黨黨部扣減競選經費的報復，因此，他大膽投出關鍵性的反對票，有觀察家說，他是代表了其他敢怒不敢言的共和黨參議員，投下了註定粉碎特朗普議題的一票。

「瘦身」案的失敗，還證明了什麼？

至少三點。第一，「瘦身」案中把墮胎中心(Planned Parenthood)的經費也扯進來，這是最多爭議的社會議題，把原本複雜的健保案搞得更加複雜而添增更多的變數。第二，共和黨一直被批評「不團結」，新健保案更暴露出他們多頭馬車的弱點。第三，國會在過去有50多次通過廢除歐健保案，但是，最後都胎死腹中。現在有了一個拿著筆準備簽署同意廢除歐健保的總統，結果呢？法案繼續胎死腹中。國會議員對健保改革，到底有多少誠意？48票對51票，數字說明了一切。