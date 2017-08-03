中國富豪將西雅圖選作世界第二宜居城市

一棟佔地面積為4309平方英呎的五居室別墅，位於表爾威市，售價為兩百八十萬美金(Ellen M. Banner/The Seattle Times)

（編譯：陸雨陽）今年，西雅圖超過舊金山，成為中國富豪最想要居住的城市。但是早已經開始排外的西雅圖購房市場並不歡迎更多的外來購房者。

如果讓你在全世界挑選一個居住地，會是哪裡呢？

對許多中國富豪來說，答案是：西雅圖。

據了解，對許多想要遷居海外的中國富豪來說，西雅圖在他們的理想地點中排名第二。

每一年，上海的Hurun研究所會對上百個想要移民的中國富豪進行調查，其中百分之十二都選擇了西雅圖，百分之十八選擇了排名第一的洛杉磯市。

西雅圖在中國富豪最想移居的排行榜上持續上升，在2014年還位列第六。而今年，西雅圖已經成功超越舊金山成為了榜單第二名。

這份問卷調查僅僅代表著富裕人群 — 他們身價都在三百萬美元左右— 但是並不包括中國的頂級富豪。所以價值對他們來說很重要，來自東部房產市場的丁恩·瓊斯（）表示，近乎一半的房產交易買主都來自中國：「他們相信西雅圖的房子增值很快，」他說。雖然溫哥華和舊金山都很吸引人，但是那的房子和西雅圖的相比實在太貴了。

榜單上前五名的城市中有四座都來自西海岸 – 紐約是一個例外。

瓊斯表示好多人都只是想要買房投資，並不是想要移民。

參與下屆西雅圖市長競選的城市規劃從事者凱瑞·穆恩（Cary Moon）對此表示擔心，穆恩將可負擔住房作為她的競選詞 – 她將西雅圖現在的狀況稱為「緊急情況」，而將房價提高的是非本地居民投資商。

「我們是否可以禁止外地投資商前來夠煩？我認為至少應該設限，」穆恩說。 她提議將不住人的房產冠以附加稅。

在溫哥華，許多當地居民都在抱怨房產投資商購買房屋後並不入住。年初，溫哥華政府在空屋上增加了額外百分之一的稅收。穆恩認為西雅圖的房產市場太大，而調查哪些是空屋很難，她認為，第一步可以從查找零水電費的房屋開始。