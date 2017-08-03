狗狗高速公路「跳窗」卡懸崖　街友「熟地形」爬上去救

街友自告奮勇爬上去把狗狗抱下來。圖／Washington State Patrol

華州有隻叫做杭特(Hunter)的狗狗竟然在高速公路上「跳車」，還摔進懸崖，正當趕來救援的警察也一籌莫展之際，一名住在橋下的街友自告奮勇要把杭特救上來，最後讓狗狗和家人平安團聚，大家對於這名街友的義舉相當感動。

這件事發生在25日，杭特的飼主開車行經高速公路，而杭特一時激動竟然「跳車」，掉到一個陡峭的懸崖並被長春藤卡住，雖然沒有嚴重外傷，但如果掉下去後果不堪設想。華盛頓州巡邏隊和消防隊趕到現場要救援，「我們試著盡快救下牠，但是懸崖很陡，下面就是水泥。」

救援單位一籌莫展之際，一名街友表示自己住在橋下，知道上面的地形可以把狗狗帶下來，這讓所有人都很感動，「他不需這麼做的」。多虧了這名街友無私地幫忙，最後杭特平安地和焦急的飼主團聚了。

警方表示，「街友往往會避免和警方有接觸，所以這樣的舉動真的很令人感動，但他還是主動上前提供幫助，這讓人重拾對人性的信任與溫暖。」然而這名街友不願意留下名字，在確定狗狗安全之後就離開了。

杭特雖然沒有受傷，但獸醫提醒飼主，千萬不要在開車時讓狗狗探出窗外，如果想讓狗狗享受涼風，只能打開一點點縫隙，否則不僅對狗狗很危險，對駕駛、路人也會造成危險。