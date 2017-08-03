（晶晶訪問）鄭迦恆（Lawrence）愛好唱歌和跳舞，他是一個節目主持，創作歌詞，可謂是 「天生的娛樂者」。

他在中國出生, 16歲在中國夜總會唱歌。後來移民來美國並定居加州 。參加灣區星島歌唱比賽獲冠軍，後來代表舊金山赴香港參加TVB全球華人新秀歌唱大賽總決賽，與評判之一的黃耀明同台合唱《春光乍洩》，從此開始踏入歌壇。他活躍於美國各大州的表演以及演唱會演出。包括娛樂場、慈善演出、私人派對、公司年會，加州、華盛頓州、內華達州和紐約州的各大賭場等，是一位表演經驗相當豐富職業歌手。多次擔任唱歌比賽評委，擅長情歌。曾擔任廣州南方電視台特約歌手以及星島日報電台DJ節目《音樂流行榜》。他現在還從事金融公司和銀行工作。

獲獎經驗

灣區星島唱歌比賽獲冠軍，代表舊金山赴香港參加TVB全球華人新秀歌唱大賽總決賽。

舊金山中國美食文化節歌唱比賽冠軍

灣區中華面廠歌唱比賽總決賽亞軍

湖南衛視快樂男生北美總決賽

全球MTV台新秀歌唱大賽總決賽，被評為廣州南方電視台特約歌手

2012年林肯高中歌唱比賽評委

2012 舊金山「我心飛翔」唱歌比賽評委

2013舊金山海鷗俱樂部歌唱比賽評委

2012-2014 舊金山中國年街会唱歌比賽評委

2013-2014 担任舊金山州立大學歌唱比賽評委

除了唱solo外，近年來Lawrence也多次與港台多個歌影視名星在美國Reno演唱會同台演出。包括：葉麗儀、余安安、陳豪、葉璦菱、羅時豐、陳潔靈等。與台灣小鄧麗君蔡幸娟和歌手呂方在San Diego同台演出。

他熱愛音樂，音樂是他人生的一部份，希望下次再次在西雅圖欣賞他的歌聲。