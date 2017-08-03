打造營收上兆量販王國　Costco創辦人布洛特曼過世

全球零售巨頭Costco共同創辦人兼董事長、慈善家布洛特曼（Jeff Brotman）週二早上與世長辭，享壽74歲。與他共同創辦Costco的前執行長西涅格（Jim Sinegal）說：「35年來，他不只是我的商業夥伴，也是我的知心好友。」

布洛特曼與西涅格的商業才能恰好能互補，攜手讓Costco成為全球零售巨頭。西涅格說，布洛特曼精於判斷Costco新賣場設在哪裡最好，主導了Costco在美國、加拿大、墨西哥、歐洲和亞洲736間賣場的設立。去年，這家總部位於華盛頓州伊瑟闊（Issaquah）的公司，營收接近1190億美元。

西雅圖保險公司MCM董事麥森巴赫（John Meisenbach）說，布洛特曼對於開設賣場的地點擁有絕佳「第六感」，找到能見度高卻又不會造成當地交通壅塞的店址。

「他和西涅格創業時，大家都認為很難做，因為有太多大賣場失敗了。」麥森巴赫說：「他們堅守信念，沒有嘗試做一個時髦的賣場，而且他們很照顧員工。」

布洛特曼1942年出生於華盛頓州塔科瑪（Tacoma）的猶太人家庭，家裡是做零售業的，他父親柏納德（Bernard Brotman）在當地創立男裝店Bernie’s Mens Wear、Bottoms女裝店等零售店。

布洛特曼長大後就讀華盛頓大學政治學系，畢業後攻讀法律專業博士（J.D.）學位，並在西雅圖執法，同時與弟弟麥可（Michael Brotman）一同經營小型零售業。

1976年在聖地牙哥開張、服務小企業的賣場Price Club給了柏納德靈感，他告訴兒子，「你應該做這個」。

布洛特曼的弟弟麥可說，當時布洛特曼立刻覺得這是個好主意。Price Club的概念是以對的價格買進商品，而不是拚誰最便宜，重點是買好東西。

布洛特曼和西涅格向親朋好友借了750萬美元創業資金，1983年在西雅圖開了第1家Costco賣場，而後事業一路蒸蒸日上，成為在全球有700多家賣場的《Fortune》500大企業。

布洛特曼1983年接受《西雅圖時報》訪問時表示：「你偶爾會看到有些店會虧本銷售，那頂多就是跟我們的售價一樣，但你不會找到比這裡更便宜的價格。」

Costco於1993年和Price Club合併後，Costco每年營業額高達160億美元，並到處展店。

麥可說：「傑夫（布洛特曼）對只開一間店不感興趣，他的雄心比我大很多。他不會只想在太平洋西北方開店，但我想他做夢也沒想過Costco的規模會變得這麼大。」

布洛特曼也樂於支持其他企業家，他是星巴克的早期投資人之一。星巴克執行董座舒茲（Howard Schultz）說：「我會非常想念傑夫，他是個好朋友、好導師也是好兄弟。他是最早相信並投資星巴克和我的人之一。」

布洛特曼和西涅格家庭捐贈大筆資金給兒童醫院、西雅圖藝術博物館及太平洋西北芭蕾舞團，也捐款打造托兒所和育兒園，大力贊助慈善、文化與教育事業。

布洛特曼夫妻也是民主黨的重要捐贈者，去年兩人在家中為民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓舉辦募款餐會，2012年也在募款活動上招待奧巴馬總統。

Costco自稱他們的理念是「做正確的事」，而這家企業的成功，很大部分要歸功於布洛特曼和西涅格的實踐。這兩人共同決定Costco的任何商品價格漲幅不能超過14%，以增加客戶的忠誠度。現在Costco全球736家賣場有511間在美國、200多間在其他國家，會員可以在任何一家店消費，從澳洲到台灣都行。