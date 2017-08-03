押寶雲端、挖掘新血，微軟這樣走在創新的路上

被譽為軟體界奧林匹克的全球學生科技競賽「微軟潛能創意盃」本周在西雅圖微軟總部舉行總決賽。從這項學生競賽中，不難看出微軟對於轉型的期待和努力。

「對微軟來說，這不只是一場學生競賽。如果你回頭想想，一開始，微軟就是由兩個學生開發者創立的。」身穿黑色短袖襯衫的微軟執行長薩提亞‧納德拉（Satya Nadella）輕鬆走上舞台，對著台下一百多位來參加微軟潛能創意盃（Imagine Cup）的全球年輕學子說道。

被譽為軟體界奧林匹克的全球學生科技競賽「微軟潛能創意盃」本周在西雅圖微軟總部舉行總決賽。今年共有來自39個國家、共54支隊伍參賽，包括麻省理工學院、史丹佛大學、普林斯頓大學、牛津大學、東京大學、南洋理工學院等年輕學子都組隊參加。而由清大和高雄第一科技大學學生組成的台灣代表隊「Med x Up」也以作品「智慧尿袋（Smart Urine Bag）」進入最終32強。

潛能創意盃今年邁入第15屆，競賽主旨是讓學生思考，如何透過科技解決全球社會面臨的各種問題。到今年為止，已經有將近200萬名全球學生參與競賽。而在本屆比賽現場，也可以看到各國學生運用雲端、機器學習、人工智慧、聊天機器人、VR、MR、物聯網等各式技術，針對遠距醫療、疾病診斷預防、社會公益，甚至是農業、畜牧業和零售業提出解決方案。

正如薩提亞所說，微軟潛能創意盃的確不只是一場學生比賽。隨著這家42年的科技巨擘在薩提亞領導之下，從軟體公司轉型為雲端運算企業，潛能創意盃對於微軟搭建生態圈的意義也更為重大。

首先，在本屆比賽的評分指標中，微軟不僅將技術含量占比提高為50%，並且第一次規定每組參賽團隊都必須運用微軟雲端服務Azure，進一步體現薩提亞上任之後持續強調的「行動優先、雲端至上」（Mobile First, Cloud First）理念。

「在這次比賽中，讓我最興奮的是看到學生們如何在作品中運用雲端技術。這讓我們看到更多雲端潛在的可能性。」微軟全球教育事業副總裁薩爾西多（Anthony Salcito）接受全球媒體採訪時如此說。

此外，微軟雲端與企業部門副總裁亞柯尼（Charlotte Yarkoni）受訪時也指出，不論是從社會公益責任或是企業角度思考，人們都已活在由雲端和行動兩大元素所構築的世界。她表示，在2017年，45%科技公司財務長認為雲端對公司的影響相當巨大。「而正如大家所知，Azure成為許多創新科技的基盤，例如智慧車、智慧城市、機器人、人工智慧解決方案、物聯網等。」

另一方面，近年積極轉型的微軟，也透過潛能創意盃吸收新血。不只在競賽過程中大力協助，未來，團隊若成立新創公司，也可以申請專為新創公司設立的BizSpark計劃，獲得各項技術和行銷資源。據了解，在本次比賽中，微軟不只提供參賽團隊雲端技術支援，過程中，還花費大量心力協助訓練團隊的簡報技巧。此外，曾在2011年拿下微軟潛能創意盃全球冠軍的瑞德感知科技，後來也申請加入BizSpark。

「你們非常幸運。在這個時代，萬事萬物都由數位科技型塑。而你們身處科技領域，了解如何運用資訊科技，等於已經贏了樂透。因此，在這個時間點，重要的就是如何使用這筆獎金。我想奉勸各位：聰明地運用它。」演說最後，納德拉這樣對學生們說。而這或許也正是他對新微軟的期許。